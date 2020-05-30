В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят более чем в десяти крупных городах США, пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что причиной акций протеста стала смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после задержания его полицией. В самом Миннеаполисе, по данным СМИ, разграблено более 200 зданий, в городе введены режим ЧС и комендантский час.

По данным издания, столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас).

В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В городе объявлен режим ЧС.

В Лос-Анжелесе в ходе акций протеста были ранены двое офицеров полиции. Акции в городе запрещены. Демонстрантов предупредили, что они будут арестованы, если не разойдутся, пишет CNN.

В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Кроме того, Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность для развертывания в городе Миннеаполис. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.

Согласно источникам, солдатам из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке приказано быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов, а солдатам из Форт-Карсона в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе – в течение 24 часов.

Согласно высокопоставленному официальному лицу из Пентагона, президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера задействовать варианты быстрого развертывания в случае, если протесты в Миннеаполисе продолжат выходить из-под контроля.

Источник подчеркнул, что военные подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.