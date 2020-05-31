В США продолжаются массовые протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время жесткого задержания полицией. Как минимум в 25 городах в 16 штатах ввели комендантский час. В 12 штатах и округе Колумбия (где находится столица Вашингтон) задействовали Нацгвардию для поддержания порядка. Об этом сообщает CNN.

Комендантский час ввели в части городов в штатах Калифорния (в том числе в Лос-Анджелесе), Миннесоте (в том числе в Миннеаполисе), Висконсин, Вашингтон, Юта, Теннеси, Южная Каролина, Пенсильвания, Орегон, Огайо, Нью-Йорк, Кентукки, Иллинойс, Джорджия, Флорида и Колорадо.

Однако протесты продолжаются по всей стране и периодически перерастают в столкновения с полицией. Некоторые демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Сообщатся о пострадавших как со стороны полицейских, так и со стороны протестующих. Десятки человек по всей стране были задержаны. В центре Индианаполиса были застрелены три человека во время беспорядков. Еще один человек погиб Детройте.

Демонстрация в Лас-Вегасе

Масштабные протесты также прошли в Нью-Йорке, где демонстранты повредили и сожгли 15 полицейский автомобилей. Полиция в ответ задержала более 100 человек.

Протесты в Нью-Йорке

Из-за протестов, одна из крупнейших в США сетей супермаркетов Target закрыла по всей стране 175 магазинов (больше всего в Миннесоте – 71 и Калифорнии – 49), которые в последние дни несколько раз становились жертвам грабителей.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.