Статистика пандемии коронавируса на 1 июня: 6,2 млн случаев COVID-19 при 2,8 млн выздоровевших

В первую тройку стран по распространению коронавируса входят США, Бразилия и Россия

По состоянию на утро 1 июня в мире зафиксировано 6 263 911 случаев коронавируса при 373 899 летальных исходах и 2 846 713 выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Антирейтинг стран по распространению COVID-19 с 1 837 170 случаями инфицирований по-прежнему возглавляет США. При этом, в Америке – 106 195 смертей от заболевания и почти 600 тыс. выздоровевших.

В первую тройку также входят Бразилия (514 992 случаев) и Россия (405 843 случаев). Замыкает "топ" с 164 476 инфицированными и 4 506 летальными исходами Перу.

В субботу, 30 мая, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть миллионов. А первый миллион случаев коронавируса зафиксировали два месяца назад – 2 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

В Индии обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на одного из сотрудников и украли несколько пробирок с анализом крови больных коронавирусом.