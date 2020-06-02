Статистика пандемии коронавируса на 2 июня: количество выздоровевших приближается к 3 млн

В мире с начала пандемии от COVID-19 вылечились уже 2,9 млн человек

В мире, по состоянию на утро 2 июня, зафиксировано 6 370 471 случаев инфицирования коронавирусом. 377 515 человек умерли от COVID-19, 2 904 632 – выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В первой десятке стран по распространению COVID-19 – без изменений: первое место удерживают США (1 859 323 случаев инфицирования при 106 925 летальных исходах).

Вслед за США идут Бразилия (529 405 случаев и 30 046 смертей) и Россия (414 878 случаев и 4 855 смертей). Наибольшее количество летальных исходов – у США, наименьшее – у страны, замукающей "топ" – Перу (4 634).

Среди других стран с наименьшим количеством умерших от COVID-19 – Россия (4 855), Индия (5 608) и Германия (8 618).

Примечательно, что у Индии – наименьший уровень смертей на 1 млн населения – всего лишь 4 человека. Из условных лидеров по распространению коронавируса конкуренцию в этой части Индии может составить Китай, который находится на 17 строчке (3 умерших на 1 млн населения).

Как ранее сообщал Фокус:

Британский ученый Уильям Кивил заявилт, что в борьбе с распространением коронавируса помогут обеззараживающие свойства меди. Поэтому он предлагает покрывать дверные ручки, лестничные перила и поручни в автобусах медью.