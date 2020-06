Один из ведущих культурных центров Бельгии Королевский оперный театр Ла Монне развесил в центре Брюсселя плакаты с рекламой сезона 2020-2021 с использованием фото драк депутатов в Верховной Раде Украины. Об этом пишет theБабель.

На плакате театра запечатлена потасовка "свободовца" Игоря Мирошниченко с депутатами-коммунистами летом 2014 года. Рядом с названием театра виден слоган нового сезона — "Once Upon Now" (Однажды Сейчас).

В своих промо-роликах театр также использовал видео, на котором депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна пытается "вынести" с трибуны выступающего премьера Арсения Яценюка в декабре 2015 года, а также забрасывание оппозицией яйцами спикера Владимира Литвина в 2010 году.

Фотографии из Рады также используются на сайте Ла Монне для "обложки" афиши сезона.

В пояснении к рекламе театр указывает, что человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире.

"Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом", – говорится в аннотации к сезону, который уже стартовал в марте месяце.

