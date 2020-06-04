"Каждая жизнь важна". Меган Маркл обратилась к выпускникам своей школы на фоне протестов в США
По словам Маркл, жизнь Джорджа Флойда и всех, кто погиб во время протестов в США, действительно важна
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассексая Меган Маркл, записала видео в котором напомнила, что жизнь темнокожих важна так же, как жизнь "белых". В видео Маркл обращается к выпускникам школы в Лос-Анджелесе, которую сама же и закончила в 1999 году.
"Хотела сказать вам несколько слов перед вашим выпуском. Но то, что мы видим в последнее время в США, в том числе и в Лос-Анджелесе, просто обескураживает. И не знаю, что вам говорить. Я хотела сказать что-то правильное. В конечном итоге я поняла, что было бы неправильно просто промолчать", – говорит Меган.
По ее словам, жизнь Джорджа Флойда и всех, кто погиб во время протестов в США, действительно важна.
"Жизнь Джорджа Флойда важна, жизнь Бреонны Тейлор важна, жизнь Филандо Кастилла важна, жизнь Тамира Райса важна, как и многих других людей, чьи имена мы знаем и чьи имена не знаем", – сказала она.
А на днях в Сети появилось архивное видео с историей Меган Маркл, снятое в рамках социальной кампании 2012 года, направленной против расизма. На видео Маркл рассказывает, как сама сталкивалась с расизмом в жизни.
"Для меня это личная история. Большинство людей не сразу могут определить, к какой расе я отношусь. Большую часть моей жизни я чувствовала себя мухой на стене. Иногда в мой адрес отпускали оскорбительные шутки, которые меня сильно задевали. Пару лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву "Н", – говорит она.
"Я действительно горжусь своими корнями с обеих сторон, тем откуда я родом. Надеюсь, что к тому времени, когда у меня будут дети, люди станут более открытыми к изменениям в мире и к тому, что этот мир – "смешанный". Это делает его намного красивее и интереснее", – добавила она.
Как ранее писал Фокус:
- 27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.
- В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.
- Также жена полицейского, из-за которого погиб Джордж Флойд, подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
- 30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Позже стало известно, что комендантский час ввели и в Нью-Йорке.
- 4 июня в Миннеаполисе за соучастие в убийстве Флойда задержали троих бывших полицейских, а тому полицейскому, который непосредственно придавил Флойда к земле, дали более строгую статью.