Известнейший геймер из Китая уходит на пенсию в 23 года по состоянию здоровья

Известнейший геймер в Китае 23-летний Цзян Цзыхао объявил, что выходит на пенсию из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщает ВВС.

Цзыхао был профессиональным геймером с 2012 года, играя в League of Legends под ником "Uzi". Геймер объявил о своем решении покинуть киберспорт в китайской соцсети Weibo, где у него 5 млн подписчиков.

"С сожалением сообщаю всем вам, что с гордостью принял решение уйти в отставку. В результате того, что я поздно ложился на протяжении многих лет, злоупотреблял вредной едой и находился в состоянии непреодолимого стресса, в прошлом году я узнал, что у меня диабет 2 типа", – написал Цзыхао в обращении к своим фанатам.

Он также добавил, что изменил свой график работы, тренировался и "принимал лекарства", но его состояние не изменилось.

"Мое психическое состояние не так хорошо, как было раньше. Врач сказал мне, что если я продолжу, могут возникнуть серьезные осложнения. Спасибо моим фанатам за вашу поддержку и общение на протяжении всех этих лет", – подытожил геймер.

Поклонники Цзыхао пожелали ему всего наилучшего и просили его позаботиться о себе и отдохнуть.

"Легенда уходит, но миф будет жить дальше", – написал один из фанатов геймера.

Об уходе Цзыхао из киберспорта написали также и государственные СМИ, которые провели заметную границу между воспеванием достижений геймера и освещением рисков для здоровья из-за чрезмерной игры в компьютерные игры.

В Китае игровая зависимость считается большой проблемой, и правительство часто связывает ее с плохим здоровьем у детей. В 2019 году даже был введен комендантский час для детей до 18 лет. Им запрещалось играть в компьютерные игры с 22:00 до 08:00.

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