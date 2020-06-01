Экс-президент Эквадора отправлен под домашний арест по делу о коррупции при закупке медикаментов

В феврале 1997 года ему был объявлен импичмент

Бывший президент Эквадора Абдала Букарам отправлен под домашний арест, сообщила Генеральная прокуратура страны.

Накануне правоохранители провели в его доме обыск в рамках расследования, связанного с приобретением для больницы социального обеспечения медикаментов по завышенной цене. Они обнаружили коробки с медикаментами (5000 масок и 2000 экспресс-тестов на COVID-19), а также изъяли пистолет и несколько коробок с патронами, на которые не было разрешительных документов. Поэтому было открыто еще одно расследование – в отношении незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. По нему бывшему президенту грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Прокуратура просила суд арестовать Букарама. Но судья принял решение поместить подозреваемого на 30 дней под домашний арест, поскольку ему 68 лет и у него проблемы со здоровьем.

Абдала Букарам занимал пост президента в 1996–1997 годах. В феврале 1997 года ему был объявлен импичмент. Национальный конгресс (парламент) Эквадора обвинил его в "умственной неполноценности" - впервые в истории умственная неполноценность главы государства стала официальным основанием для импичмента.

Заступая на должность, Букарам призвал соотечественников не "беспокоиться о том, что их президент поет, играет в футбол и ест на рынках", потому что он выполнит обещания по улучшению системы образования и социальной поддержки.

Он продолжал выступать с концертами, успел записать альбом и стать пилотом самолета ВВС Эквадора, выступал на телешоу и делал самого себя главной ежедневной новостью.

Правительственные заседания Букарам проводил в разных городах страны и создавал имидж максимально доступного политика, которого можно подойти и обнять. Предпочитал жить в своем доме в Гуаякиле, игнорируя президентский дворец в столице Кито.

Президент подвергался в стране критике с разных сторон. В частности, его обвиняли в непотизме - он назначил брата министром, его сына - начальником таможни, несколько друзей получили министерские должности.

Вскоре экономику страны охватил тяжелейший кризис.

В январе 1997 года протесты против Букарама объединили всех: левых, консерваторов, представителей коренных народов. К протестам присоединились мэры городов и бывшие президенты. После масштабной акции протеста с участием более 2 млн человек 6 февраля 1997 года Конгресс без медицинских заключений объявил Букарама "умственно недееспособным" и проголосовал за импичмент.

Конституционный суд признал решение парламента неконституционным, но на это не стали обращать внимание.

"Меня устранила олигархия, которую я не смог побороть", - заявил Букарам. Он бежал из страны и получил политическое убежище в Панаме. Вернулся в Эквадор в 2017 году, когда истек срок давности обвинений в растрате государственных средств.

По этому случаю он записал новый вариант своего гимна "Сила бедных".

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