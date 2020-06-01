Трамп хотел уволить главу Пентагона из-за разногласий по протестам, – СМИ
Позже президент США передумал делать это, прислушавшись к своим помощникам
Президент США Дональд Трамп хотел уволить министра обороны Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестов, однако потом передумал это делать, прислушавшись к своим советникам.
Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.
Трампу не понравилось, что Эспер сторонился его во время фотографирования возле церкви, после того, как полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы очистить дорогу туда от протестующих.
Он также рассердился на Эспера, когда тот выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает президенту право на использование вооруженных сил внутри страны.
Телекомпания утверждает, что Трамп продемонстрировал Эсперу, что разгневан его высказываниями в присутствии министра юстиции. Позднее его помощники посоветовали не начинать перестановку в кабинете перед президентскими выборами.
Сам Эспер заявил, что не собирался подрывать доверие к президенту.
Напомним, бывший глава Пентагона Джим Маттис в статье для The Atlantic раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о возможном применении военной силы для подавления массовых протестов.
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