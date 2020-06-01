Статистика коронавируса в мире на 8 июня: в США число случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона
США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом
В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 обнаружили у 7 093 971 человек, из которых 406 231 умерли, а еще 3 462 573 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
На первом месте по заболеваемости в мире находятся США, где число случаев COVID-19 перевалило за 2 млн человек (2 007 449 человек). 761 708 пациентов выздоровели, а еще 112 469 умерли. В стране проходит лечение от коронавируса более 1 млн человек.
На втором месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где всего зафиксировано 691 962 случаев. Из них 37 312 умерли, а выздоровели 302 084 человек.
На третьем месте находится Россия с 467 673 случаями коронавируса, из которых 226 731 выздоровели, а еще 5 859 выздоровели.
Далее идут Испания с 288 630 случаями коронавируса, а также Великобритания с 286 194 случаями.
В Китае, откуда COVID-19 распространился на весь мир, в общем насчитывается 83 040 случая коронавируса. С начала эпидемии там умерли 4 634 человек, а оправились от болезни 78 341 человек. На стадии лечения от коронавируса находятся еще 65 граждан Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- Также в Украине 7 июня впервые за 4 суток выявили менее 500 новых случаев. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также в Киеве (43).