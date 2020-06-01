Статистика коронавируса в мире на 8 июня: в США число случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона

США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 обнаружили у 7 093 971 человек, из которых 406 231 умерли, а еще 3 462 573 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

На первом месте по заболеваемости в мире находятся США, где число случаев COVID-19 перевалило за 2 млн человек (2 007 449 человек). 761 708 пациентов выздоровели, а еще 112 469 умерли. В стране проходит лечение от коронавируса более 1 млн человек.

На втором месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где всего зафиксировано 691 962 случаев. Из них 37 312 умерли, а выздоровели 302 084 человек.

На третьем месте находится Россия с 467 673 случаями коронавируса, из которых 226 731 выздоровели, а еще 5 859 выздоровели.

Далее идут Испания с 288 630 случаями коронавируса, а также Великобритания с 286 194 случаями.

В Китае, откуда COVID-19 распространился на весь мир, в общем насчитывается 83 040 случая коронавируса. С начала эпидемии там умерли 4 634 человек, а оправились от болезни 78 341 человек. На стадии лечения от коронавируса находятся еще 65 граждан Китая.

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