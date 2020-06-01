В Скалистых горах найдено сокровище Фенна: сундук с золотом и бриллиантами

В Скалистых горах завершились поиски сокровищ Фенна, которые длились последнее десятилетие. Об этом сообщает CNN.

Клад в горах, на западе США и Канады, был спрятан бывшим арт-дилером, коллекционером и археологом-самоучкой Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивалась в более чем 1 млн долларов. Фенн дал несколько подсказок кладоискателям и сказал, что когда стоимость ценностей клада достигнет 10 млн долларов, он вернется и заберет его обратно.

Таким образом Фенн начал гонку по поиску клада, и наконец-то она подошла к концу. 89-летний Форрест Фенн в воскресенье, 7 июня, объявил на своем сайте, что его клад был найден.

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"Он находился под звездами в пышной лесной полосе Скалистых гор там, где я его спрятал более 10 лет назад. Я не знаю человека, который его нашел, но стихотворение в моей книге привело его к месту, где был спрятан клад", – написал Фенн.

Сокровище было найдено несколько дней назад человеком, который захотел остаться анонимным, добавил Фенн. Также он сообщил, что удачливый кладоискатель был из "дальнего востока", который смог подтвердить свою находку, отправив Фенну фотографию.

По словам коллекционера, таким образом он пытался вдохновить людей исследовать природу и дать им надежду после большого экономического спада.

Подсказки, ведущие к местонахождению клала, были включены в 24-страничное стихотворение, опубликованное в автобиографии Фенна в 2010 году. По оценкам коллекционера, всего около 350 тыс. человек пытались найти его клад. Некоторые даже бросали работу, чтобы полностью посвятить свою жизнь поиску клада, а некоторые погибли, пытаясь найти драгоценности.

"Я поздравляю тысячи людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, что их по-прежнему будут привлекать другие открытия", – подытожил Фенн.

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