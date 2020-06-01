Китай продолжает "наказывать" Австралию. Пекин советует студентам не ехать на обучение в страну
Минобразования Китая утверждает, что гражданам Китая может грозить "расовая дискриминация"
Китай призывает своих студентов пересмотреть поездки в Австралию из-за череды "случаев дискриминации", направленных на людей азиатского происхождения. Об этом сообщает The Guardian.
В заявлении Министерства образования Китая говорится, что учащиеся или те, кто собирается обучаться за границей, должны провести "хорошую оценку риска" и "проявить осторожность" при выборе австралийских университетов.
"Во время пандемии в Австралии наблюдались многочисленные случаи дискриминации в отношении лиц азиатского происхождения", – говорится в заявлении ведомства.
Предупреждение было сделано после того, как отношения между Китаем и Австралией серьезно ухудшились. Австралия стала одной из первых стран мира, которая призвала провести независимое расследование причин вспышки коронавируса.
В ответ Китай предупредил, что его граждане могут бойкотировать австралийские товары и услуги. Также Министерство культуры и туризма Китая выпустило предупреждение о поездках в Австралию, где китайцы якобы могут стать целью нападений на расовой почве, вызванных гневом в связи с пандемией.
Китайские эксперты обвинили Австралию в поощрении дискриминационных настроений. Также Пекин обложил тарифными ставками австралийский ячмень и заблокировал импорт австралийской говядины, что по словам китайской стороны, никак не связано с требованиями Австралии.
Новое предупреждение от Минобразования Китая усилит обеспокоенность австралийских университетов. Этот сектор недавно спрогнозировал, что к 2023 году он потеряет до 16 млрд долларов из-за воздействия COVID-19.
Иностранные студенты вносят значительные вклад в жизнеспособность многих австралийских университетов. Недавний анализ, проведенный учеными из Мельбурнского университета, показал, что 7 австралийских университетов в настоящее время подвержены "высокому финансовому риску" и могут столкнуться с кризисом из-за уменьшения количества иностранных студентов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.
- После этого, Китай пригрозил Австралии экономическими последствиями за требование расследовать вспышку COVID-19. В китайском правительстве заявили, что подобные усилия опасны и могут побудить граждан Китая не покупать австралийский экспорт и не ездить в страну в качестве туристов.
- Также Украина и еще 61 страна потребовали расследовать происхождение коронавируса. Инициатором расследования выступила Австралия.
- После Китай отказался покупать уголь в Австралии после требований расследовать происхождение COVID-19. Китайское правительство предупредило государственные электростанции.