Статистика коронавируса в мире на 10 июня: за сутки число заболевших увеличилось на 118 тысяч
Жертвами болезни стали 411 177 человек
По состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
На сегодняшний день жертвами болезни стали 411 177 человек. В то же время, 3 370 369 человек выздоровели.
Первое место по числу выявленных случаев удерживают США (1 979 411 случаев, из них 111 989 – летальные). Второе место – у Бразилии (739 503 случаев, 38 406 – летальные), третье – у РФ (484 630 случаев, 6 134 – летальные).
Кроме того, за последние сутки увеличение количества новых случаев заболевания Covid-19 регистрируется в Южной Корее.
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), в стране было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания. Из них 43 – местные инфекции и 7 завезены из-за границы.
Таким образом, общее число инфицированных достигло 11 тыс. 902 человек.
Также сообщается о двух смертях пациентов с Covid-19. В результате общее число умерших достигло 276.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 9 июня сообщалось, что всего в мире с начала эпидемии COVID-19 заразились 7 118 471 человек. За сутки коронавирус диагностировали у 36 806 человек по всей планете.
- По состоянию на утро 9 июня в Украине было зафиксировано 394 новых случая Covid-19. Всего с начала эпидемии в Украине было 27856 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели.