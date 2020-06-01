Статистика коронавируса в мире на 10 июня: за сутки число заболевших увеличилось на 118 тысяч

По состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

На сегодняшний день жертвами болезни стали 411 177 человек. В то же время, 3 370 369 человек выздоровели.

Первое место по числу выявленных случаев удерживают США (1 979 411 случаев, из них 111 989 – летальные). Второе место – у Бразилии (739 503 случаев, 38 406 – летальные), третье – у РФ (484 630 случаев, 6 134 – летальные).

Кроме того, за последние сутки увеличение количества новых случаев заболевания Covid-19 регистрируется в Южной Корее.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), в стране было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания. Из них 43 – местные инфекции и 7 завезены из-за границы.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 11 тыс. 902 человек.

Также сообщается о двух смертях пациентов с Covid-19. В результате общее число умерших достигло 276.

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