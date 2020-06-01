В РФ экс-чиновница сбила 12-летнего велосипедиста и отсудила у его семьи 120 тыс. рублей

В России экс-сотрудница Минобразования Мурманской области, которая курировала вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ехавшего на велосипеде мальчика и потом отсудила у его семьи 120 тыс. рублей компенсации за оставшиеся на машине царапины. Об этом пишет Комсомольская правда.

ДТП произошло под Мурманском в деревне Юркино в июле 2018 года. Тогда экс-чиновница Лилии Хоруженко сбила 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова. Спустя год суд она решила судиться с семьей маличика. В итоге суд встал на ее сторону и постановил выплатить Хоруженко 120 тыс. рублей.

По заверениям Хоруженко, она ехала на своем Volkswagen Tiguan со скоростью 20 км/ч и нажала на тормоз как только увидела Генриха, который выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Полиция также не увидела нарушения в ее действия.

Родители Генриха заказали экспертизу, но суд ее принял и постановил провести новую. Согласно экспертизе, заказанной семьей Ширшовых, Хоруженко ехала с больше скоростью, чем 20 км/ч.

"Если бы она ехала с положенной скоростью, машина встала бы на месте сразу, а велосипедист оказался бы на уровне передней двери. Мы проводили с федеральными журналистами такой эксперимент: машина ехала гораздо быстрее – около 50 км/ч, потому что велосипед оказался дальше", – говорит представитель Ширшовых в суде.

Сразу после происшествия семья Ширшовых занялась лечением Генриха и не подавала в суд на Хоруженко. В результате аварии мальчик получил перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, а также лишился передних зубов. Сейчас его родители намерены обжаловать решение суда.

"С этим мы, конечно, не согласны и будем обжаловать решение суда во всех инстанциях", – говорит по этому поводу отец Генриха Евгений Ширшов.

Он также рассказал, что Хоруженко все это время не выходит с ними на связь. С момента ДТП мальчик уже почти оправился, но вставить новые зубы ему смогут только после 25 лет.

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