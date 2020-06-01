В Конгрессе США считают, что Россия превращает Азовское море в море пиратов

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США считают, что Россию необходимо причислить к спонсорам терроризма. Об этом говорится в их докладе, в котором содержатся предложения о том, как противостоять растущим угрозам со стороны Китая, Ирана и России, сообщило издание Washington Examiner.

В докладе говорится, что "от Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок".

Россию предлагается считать спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, ливанского движения "Хезболла", афганского "Талибана" и праворадикальной организации "Русское имперское движение".

В докладе также содержится призыв к укреплению обороноспособности Грузии и выполнению обязательств США по развитию демократического правопорядка в этой стране, и призыв к возобновлению инициативы по содействию безопасности в Украине. Говорится о поставках в Украину противокорабельного оружия, "потому что Россия превращает Азовское море в море пиратов".

Предложено также воссоздать Информационное агентство США. Эта организация эпохи "холодной войны", которая пропагандировала ценности США за рубежом, была распущена в 1999 году. С тех пор работа таких организаций, как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода", была сосредоточена на предоставлении новостей без особого учета интересов США. Но принимая во внимание "весьма успешные усилия России по продвижению интересов Путина и растущие усилия Китая сделать то же самое", в докладе указывается на необходимость продвижения ценностей США за рубежом.

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