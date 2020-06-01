В Перу крестьяне пленили рабочих, обвинив их во внедрении 5G и распространении COVID-19

Жители отказываются отпускать рабочих, пока они не уберут антенны

В провинции Уанкавелика в Перу жители села взяли в плен восьмерых техников, которые пришли починить антенну, их обвинили в установке вышки 5G и распространении коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Пресс-секретарь компании, на которую работают "пленники", рассказал, что сотрудники пропали в среду, 10 июня, и до сих пор не были освобождены.

"Жители деревни не разрешают им уйти. Они намекают, что 5G передал COVID-19. Они ошибочно полагают, что COVID-19 передается с помощью радиоволн. Наша технология явялется беспроводной, и вирус не может передаваться с помощью электромагнитных волн", – заявили в компании.

В свою очередь, местные жители заявили, что отпустят рабочих, когда они уберут антенны.

На данный момент в Перу подтверждено 215 тыс. случаев коронавируса, 102 тыс. уже выздоровели, а еще 6109 человек умерли.

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