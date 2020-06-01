Статистика коронавируса в мире на 13 июня: количество выздоровевших приближается к 4 млн

Сейчас зафиксировано 3 966 582 случаев выздоровления от COVID-19

По состоянию на 13 июня в мире зафиксировали 7 740 505 случаев инфицирования коронавирусом при 428 346 летальных исходах. 3 966 582 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В антирейтинге по распространению коронавируса первые строчки по-прежнему занимают США (2 116 922 при 116 825 смертях), Бразилия (829 902 – 41 901) и Россия (511 423 – 6 715).

Замыкает "топ" Иран с 182 525 случаями коронавируса и 8 659 летальными исходами. 144 649 человек в этой стране вызодоровели от COVID-19.

По количеству смертей на миллион населения в первой десятке стран "лидирует" Британия (611 летальных исходов). Меньше всего человек на миллион населения умерли в Индии (6).

Как ранее сообщал Фокус:

В Италии, в провинции Бергамо в крови 57% местных жителей обнаружели антитела к коронавирусу.