"Не понимаю, как дальше жить". Михаил Ефремов записал обращение из-за ДТП в Москве

По словам Ефремова, он поможет деньгами семье погибшего, если они их примут. "Это не попытка откупиться, а попытка искупиться", – говорит актер

Российский актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП в Москве, заявил в своем видеообращении, что не будет "отмазываться".

"Многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи и знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока", – говорит он.

"Непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, мой ровесник, когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить... Мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех, кто мне верил", – сказал также актер.

Также Ефремов добавил, что поможет деньгами семье погибшего, если они примут. Актер назвал это "не попыткой откупиться, а попыткой искупиться".

"Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все-равно прошу, хотя знаю, что не простят", – говорит Ефремов.

"Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

Российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови - 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.