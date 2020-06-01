Бразилия вышла на второе место в мире по количеству смертей от коронавируса

Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По последним данным, в латиноамериканской стране зафиксировано 828 810 случаев заражения коронавирусом и 41 828 смертельных исходов. За последние сутки число больных увеличилось почти на 26 тысяч, 909 человек умерли в результате заражения.

Стоит отметить, что количество смертей в Бразилии может быть выше, так как массового тестирования в этой стране не проводят. Эксперты не исключают, что Бразилия еще не прошла пик заболеваемости.

Тем временем Индия вышла на четвертое место по количеству заболевших. Сейчас там почти 310 тысяч заразившихся, а к концу июля этот показатель может превысить 500 тыс. случаев.

Как ранее сообщал Фокус: