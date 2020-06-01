Статистика коронавируса в мире на 13 июня: более 4 млн выздоровевших

Сейчас зафиксировано 4 043 393 случаев выздоровления от COVID-19

По состоянию на 13 июня в мире зафиксировали 7 873 198 случаев инфицирования коронавирусом при 432 477 летальных исходах. 4 043 393 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В антирейтинге по распространению коронавируса первые строчки по-прежнему занимают США (2 142 224 при 117 527 смертях), Бразилия (850 796 – 42 791) и Россия (520 129 – 6 829).

Замыкает "топ" Иран с 184 955 случаями коронавируса и 8 730 летальными исходами. 146 748 человек в этой стране вызодоровели от COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: