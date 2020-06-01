Статистика коронавируса в мире на 15 июня: Бразилия лидирует по суточному числу умерших
Сейчас зафиксировано 4 108 052 случая выздоровления от COVID-19
По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировали 7 990 151 случай инфицирования коронавирусом при 435 496 летальных исходах. 4 108 052 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В Бразилии зарегистрировано 43 389 смертей от COVID-19. На днях она обошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса, заняв второе место в мире. За минувшие сутки в стране 589 человек умерли – это самый высокий показатель в мире. Всего в Бразилии официально подтверждено 867 882 случаев заражения.
Первенство в этом антирейтинге удерживают США, где от коронавируса умерло 117 853 человека (326 – за минувшие сутки).
Как ранее сообщал Фокус:
- Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате инфицирования коронавирусом.
- В Италии, в провинции Бергамо в крови 57% местных жителей обнаружели антитела к коронавирусу.