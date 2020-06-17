На аукционе продали письмо Ван Гога, в котором он описывал посещение борделей
Письмо приобрел Фонд Винсента Ван Гога за € 210 тысяч
На аукционе Drouot в Париже продали письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном в конце 1888 года, в котором они описывали свое посещение борделей.
Об этом пишет BBC.
Письмо приобрел Фонд Винсента Ван Гога за € 210 тысяч. Его выставят в музее Ван Гога в Амстердаме в конце этого года. Считается, что это единственная переписка, которую Ван Гог когда-либо вел с другим художником.
Письмо адресовано французскому живописцу Эмилю Бернару. Художники описывали совместное проживание и работу во французском городе Арль.
"Теперь касательно того, что вас заинтересует: мы устроили несколько экскурсий по борделям и, вероятно, будем часто ездить туда на работу", – говорится в тексте письма.
В письме Ван Гог описывает Гогена как "неиспорченное существо с инстинктами дикого зверя".
"С Гогеном кровь и секс имеют преимущество перед амбициями", – написал выдающийся художник.
"Сейчас Гоген работает над изображением кафе, которое я тоже рисовал, но с фигурами, замеченными в борделях. Это обещает стать великолепной работой", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
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