Статистика коронавируса в мире на 19 июня: общее число заболевших превысило 8,5 млн
Зафиксировано 4 530 266 случаев выздоровления от COVID-19
По состоянию на утро 19 июня в мире зафиксировали 8 578 283 случая инфицирования коронавирусом при 456 286 летальных исходах, 4 530 266 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 234 тыс., умерли почти 120 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии стремится к миллиону – 960 тыс., летальных – 46 тыс. В России сейчас 553 тыс. заражений, смертельных – 7,5 тыс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 79-летний бывший глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении.
- Наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз вышел из самоизоляции и вернулся к своим обязанностям члена королевской семьи. И с первым визитом он отправился в Королевский госпиталь в Глостершире.
- Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.
- То, что Китай первым сообщил о коронавирусе, не значит, что он появился именно на территории этой страны. Об этом говорится в ответе посольства КНР в Украине на иск одной из украинских общественных организаций с требованием компенсации за пандемию COVID-19.