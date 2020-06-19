Статистика коронавируса в мире на 19 июня: общее число заболевших превысило 8,5 млн

По состоянию на утро 19 июня в мире зафиксировали 8 578 283 случая инфицирования коронавирусом при 456 286 летальных исходах, 4 530 266 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 234 тыс., умерли почти 120 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии стремится к миллиону – 960 тыс., летальных – 46 тыс. В России сейчас 553 тыс. заражений, смертельных – 7,5 тыс.

Как ранее сообщал Фокус: