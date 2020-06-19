Протесты в США не привели к резкому росту числа заболеваний коронавирусом, – WSJ

Результаты тестирования на коронавирус в США пока не показывают роста заболеваемости COVID-19, связанного с массовыми протестами, но врачи подчеркивают, что эти результаты предварительные, ситуация может измениться.

В штате Миннесота на общественных пунктах тесты сдали 3,2 тыс. протестующих, положительными оказались 1,8%. Еще 8,5 тыс. протестующих сдали тесты в частных клиниках, коронавирус выявили у 0,99%. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В Нью-Йорке среднее число положительных тестов за последнюю неделю составляло не более 3%, при этом с 5 июня показатели заболеваемости снижаются или остаются стабильными. Власти городов Сиэтл и Чикаго также сообщили, что пока у них не было резкого скачка случаев коронавируса.

Специалисты призывают отнестись к этим данным с осторожностью. Инкубационный период составляет две недели, и на ранних стадиях тест может не выявить коронавирус.

Крис Эресманн, директор отдела инфекционных заболеваний в министерстве здравоохранения Миннесоты, сказала: "Мы хотим быть осторожными".

Сами протестующие и организаторы в комментариях для WSJ говорили, что они серьезно относятся к безопасности и предпринимают необходимые предупредительніе меры.

Кэтрин Уэйд организует и участвует в протестах в Бостоне каждый день в течение более двух недель. По ее словам, для организации каждой акции требуется сотрудничество нескольких местных организаций, которые предоставляют протестующим маски, перчатки, дезинфицирующее средство для рук и воду. Она заявила, что научиться протестовать, управляя рисками, вызванными коронавирусом, было важным опытом обучения.

Кайла Престон, медсестра, участвовала в протестах в Нью-Йорке. "Каждый человек носил маску, которая, как мы знаем, значительно снижает риск передачи вируса", – сказала она.

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