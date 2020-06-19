Американец сорвал джекпот в размере $ 500 тыс., пока его жена ходила в туалет на заправке

Американец сорвал джекпот в размере $ 500 тыс., пока его жена ходила в т...

Фото: UPI

Муж не послушался супругу, которая не захотела, чтобы он покупал лотерейный билет, пока она сходит в дамскую комнату. Вернувшись, женщина узнала, что ее семья разбогатела на полмиллиона долларов

Счастливчиком оказался житель американского штата Южная Каролина, пишет UPI.

Как рассказал американец, во время поездки его жене понадобилось в уборную и они свернули на первую автозаправочную станцию.

Подойдя к кассе, чтобы заправить авто бензином, мужчина увидел человека, купившего лотерейный билет и решил тоже попытать счастья.

 Однако жена отнеслась к его желанию скептически и попросила не делать этого.

"Я сразу сказала: "Нет, не надо",  – рассказала женщина.

Однако американец поступил по-своему. Пока его супруга находилась в уборной, он приобрел билет мгновенной лотереи и сразу сорвал крупный куш. Мужчина выиграл 500 тысяч долларов.

Теперь пара мечтает потратить деньги на путешествия.

Как ранее сообщал Фокус: