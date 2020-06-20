Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом. По ее словам, она решилась на бракоразводный процесс ради благополучия своих детей.

Актриса назвала это решение совершенно взвешенным и правильным, пишет журнал Vogue.

"Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой", – сказала Джоли.

Она также добавила, что ее дети – "очень смелые и сильные молодые люди".

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