Путин заявил, что Россия не ругалась с Украиной, и ждет украинскую делегацию в Москве

По словам президента РФ, взгляды российских и украинских властей разошлись, а народы двух стран остаются братскими. Он уверен, что данная ситуация временная, и что когда-то увидит украинских представителей в Москве

Об этом российский лидер заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине", – сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что власти Украины непременно приедут с визитом в Москву, и что данная ситуация – лишь вопрос времени.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем", – сказал президент РФ.

Напомним, Владимир Путин заявил, что не исключает, что будет баллотироваться на новый президентский срок. По его словам, это произойдет в том случае, если будет принята соответствующая поправка к конституции РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.