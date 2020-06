В Белом доме опровергли слова Болтона, что Трамп просил лидера КНР помочь ему переизбраться

Об этом сообщает Голос Америки.

"Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания", – пишет издание.

Выступая на канале CNN, Наварро сказал, что заявление об этом в книге бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, является "просто дурацким".

Он отметил, что Трамп всегда проводил жесткий курс по отношению к Китаю.

"Я никогда этого не слышал. А я был в комнате", – заверил Наварро.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Книга Болтона The Room Where It Happened (Комната, где это произошло) должна поступить в продажу 23 июня. Издательство Simon & Schuster заявило, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в нее изменения.

