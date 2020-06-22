В Пхеньяне грозят засыпать Южную Корею пропагандистскими листовками с воздушных шаров

На фоне эскалации напряженности между КНДР и Южной Кореей издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок. Для их распространения подготовлено специальное оборудование, в том числе более 3 тыс. воздушных шаров.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что изданные листовки "отражают гнев и ненависть людей из всех слоев общества".

"Было подготовлено различное оборудование и средства распространения листовок, в том числе 3 000 воздушных шаров различных типов, способных разбрасывать листовки глубоко внутри Южной Кореи. Приближается время возмездия", – говорится в сообщении.

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ЦТАК не уточняет, когда именно будут распространены листовки, но 25 июня, исполняется 70 лет с начала Корейской войны (1950-1953 г.г.). Предполагается, что рассылка может быть приурочена к этой дате.

Напомним, на прошлой неделе южнокорейские активисты забросили северокорейскую территорию пропагандистскими листовками. В ответ на это военные подразделения Северной Кореи начали занимать позиции в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Как ранее сообщал Фокус:

Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей.