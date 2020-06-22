Итальянский врач говорит, что коронавирус мутировал и может исчезнуть до появления вакцины

Итальянский врач-инфекционист считает, что коронавирус значительно ослаб и может исчезнуть сам по себе еще до того, как будет найдена вакцина. По мнению медика, об этом свидетельствуют более легкие симптомы COVID-19, которые все чаще встречаются у пациентов

Глава клиники инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино, доктор Маттео Бассетти заявил, что вирус стал ослабевать, возможно, из-за генетических мутаций. Об этом сообщает The Telegraph.

"У меня сложилось впечатление, что вирус меняется в степени своей тяжести. В марте и начале апреля картина была совершенно другой. Люди попадали в отделение неотложной помощи с очень тяжелыми симптомами, им требовались кислород и ИВЛ, также у некоторых развивалась пневмония", – говорит Бассетти.

Но, по словам медика, в прошлом месяце "картина полностью изменилась с точки зрения моделей".

"В марте и апреле это было похоже на агрессивного тигра, но теперь напоминает дикого кота. Даже пациенты в возрасте 80 или 90 лет, сейчас сидят на кроватях и дышат без посторонней помощи. Раньше бы эти пациенты умерли в первые 2–3 дня", – отмечает врач.

Он предполагает, что вирус мог мутировать в ответ на меры социального дистанцирования.

"Вирус мутировал, потому что наша иммунная система реагирует на вирус, и у нас теперь более низкая вирусная нагрузка из-за карантинов, ношения масок, социального дистанцирования. Возможно, вирус полностью исчезнет до того, как появится вакцина. У нас все меньше людей заражаются, и это может привести к вымиранию вируса", – подытожил Бассетти.

Правда, с его позицией согласны не все коллеги. Старший клинический лектор в Медицинской школе Университета Эксетера Бхарат Панкхания считает, что идея о вымирании COVID-19 является слишком оптимистичной.

"Я не думаю, что вирус не вымрет так быстро. Это произойдет, когда ему будет некого заражать. Если у нас будет успешная вакцина, мы сделаем с вирусом то же, что и с оспой. Но поскольку коронавирус очень заразен и широко распространен, он не исчезнет в течение очень долгого времени", – говорит Панкхания.

Также он подчеркивает, что речь идет о годах, пока вирус мутирует и перестанет быть заразным.

"Моя оценка варьируется от никогда до многих лет, которые потребуются вирусу, чтобы мутировать и потерять свою вирулентность", – подчеркнул исследователь.

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