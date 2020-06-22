Суд в Гааге возобновил заседание по делу сбитого над Донбассом самолета рейса МН17
Суд продолжит подготовку к рассмотрению по существу дела о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, которые был сбит ракетой комплекса "Бук" над Донецкой областью в июле 2014 года.
Окружной суд Гааги (Нидерланды) возобновил заседание по делу о крушении самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом говорится в сообщении суда.
Суд продолжит подготовку к рассмотрению дела по существу. В частности, будет заслушана сторона защиты, относительно того, какая информация ей необходима для подготовки к следующим заседаниям.
Предварительный этап слушаний по этому делу МН17 прошел с 8 по 10 июня. По информации нидерландской прокуратуры, суд должен начать рассмотрение дела по существу осенью 2020 года.
Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года. В результате погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета.
Согласно техническому расследованию Управления безопасности Нидерландов Boeing сбила ракета с боеголовкой, которые состоят на вооружении Вооруженных сил России, и применяются зенитно-ракетными комплексами "Бук", "Бук-М1" и "Бук-М1-2".
Расследовательская группа Bellingcat заявила, что самолет сбили ракетой комплекса "Бук", который привезли из расположения 53-й зенитной ракетной бригады РФ в Курске.
В ходе судебного заседания в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- МИД РФ резко реагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина приветствовала выводы международной следственной группы.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.
- Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.
- В работе международной следственной группы, которая занимается расследованием сбития малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года, принимают участие четыре украинских прокурора.