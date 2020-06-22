В Кремле прокомментировали заявление Путина о "подарках" русского народа при создании СССР

У России нет территориальных претензий к соседним странам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рассуждения Владимира Путина о территориальных "подарках" русского народа другим странам при создании СССР.

На брифинге 22 июня Песков не стал уточнять, какие "подарки" имел в виду Путин. На вопрос, о каких именно странах шла речь и есть ли за пределами России еще территории, которые она хотела бы присоединить, пресс-секретарь ответил, что президент ничего не говорил об этом.

"У России нет территориальных претензий к своим соседям. Это не в повестке", – сказал Песков.

Путин в интервью сказал, что при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не была прописана процедура. "Поэтому возникает вопрос – если республика вошла в состав СССР, получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!" – заявил президент РФ.

При этом Путин "забывает", что:

из состава СССР никто не выходил, его распустили в Беловежской Пуще главы России, Украины и Беларуси. Они согласились разделить территорию по административным границам, позже эти границы стали государственными на основе двухсторонних договоров;

эти договоры не помешали России аннексировать в 2014 году Крым;

при формировании границ союзных республик в СССР не учитывалась реальная этническая карта. В частности, многие территории с преобладающим украинским населением отошли в состав РСФСР;

понятие "традиционная историческая территория" отсутствует в современном международном праве, так как его невозможно определить.

Напомним, в том же интервью Путин говорил, что взгляды российских и украинских властей разошлись, а народы двух стран остаются братскими. Он также выразил уверенность, что власти Украины непременно приедут с визитом в Москву, и что данная ситуация – лишь вопрос времени. "Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем", – сказал президент РФ.