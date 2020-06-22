Глава МИД Ирана: "черные ящики" сбитого самолета отправят во Францию в ближайшие дни

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем сообщил, что решение об отправке бортового регистратора в Париж было принято давно.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Также отмечается, что министр иностранных дел Зариф уведомил своего канадского коллегу о том, что Иран уже проинформировала украинскую сторону о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям погибших пассажиров, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", – сообщили в иранском министерстве.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса и прекращение международных рейсов привели к приостановке планов по расшифровке "черных ящиков".

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом Боинге. В состав делегации вошло 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.