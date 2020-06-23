На парад в Москву к Путину приедут лидеры только 8 стран

Ранее от участия в параде под разными предлогами отказались многие главы государств. Президенту Украины приглашение не направлялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам государства и частично признанные территории, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня:

Беларусь (президент Александр Лукашенко);

Босния и Герцеговина (член президиума — коллективного президента — от сербов Милорад Додик);

Казахстан (президент Касым-Жомарт Токаев);

Киргизия (президент Сооронбай Жээнбеков);

Молдова (президент Игорь Додон);

Сербия (президент Александр Вучич);

Таджикистан (президент Эмомали Рахмон);

Узбекистан (президент Шавкат Мирзиёев).

Также предут главы двух непризнанных "республик"; Аджарии и Южной Осетии.

Ранее от участия в мероприятии отказались лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Они объяснили свое решение ситуацией с коронавирусом COVID-19.

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Эту же причину своего отсутствия назвал известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан.

Президента Украины Владимира Зеленского Кремль не приглашал.

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет составить компанию Владимиру Путину во время парада в Москве. Правительственный самолет находится на ремонте до 24 июня, а коммерческие рейсы из Хорватии в Россию еще не летают.

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что не намерен отменять поездку в Москву из-за коронавируса. "Меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: