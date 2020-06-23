Впервые за 90 лет: Саудовская Аравия отменяет хадж в Мекку для иностранных паломников

В Министерстве хаджа уже заявили, что это сделано из-за пандемии коронавируса и ради сохранения жизни паломников. За всю историю существования Саудовской Аравии хадж не отменяли еще ни разу

В Саудовской Аравии закрыли границы и перенесли хадж (религиозное паломничество в Мекку к Каабе) на следующий год. Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже только небольшому числу паломников, которые уже находятся на территории королевства. Об этом пишет NPR.

Хотя такое радикальное решение было вполне ожидаемым, но все равно стало неожиданностью для мусульман, так как посещение Мекки обязательно для каждого хотя бы раз в жизни, сопряжено с большими трудностями и довольно дорого стоит. За все 90 лет существования Королевства Саудовская Аравия хадж еще ни разу не отменяли.

Обычно Мекку каждый год посещает более двух с половиной миллионов паломников. Каждой стране выделяется определенная квота на визы для хаджа в соответствии с количеством мусульман. В таких странах, как Египет, Пакистан и Индия получит заветную визу весьма нелегко, люди дают взятки, чтобы ускорить процесс, те, у кого денег нет – вынуждены ждать долгие годы.

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Толпы паломников возле Кааабы

В Пакистане, откуда каждый год в Мекку направляются около 180 тысяч человек, уже заявили, что дипломаты, уже находящиеся в Саудовской Аравии, будут представлять страну во время паломничества в этом году, которое начинается в конце июля.

Правительство Саудовской Аравии также заявило, что его первоочередной задачей является предоставление мусульманским паломникам возможности совершать хадж безопасно и надежно. И учение ислама требует сохранения человеческой жизни.

"В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году — по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", — говорится в сообщении министерства.

Люди в масках на улицах Мекки/Фото: telegraph

Территория Мекки до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом — более 161 тысячи. Уже несколько недель количество заболевших за сутки в королевстве не снижается менее 3000. С начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.

В 2020 хадж должен был начаться 30 июля, в 2021 году он начнется 19 июля.

Как ранее писал Фокус:

Саудовская Аравия намерена предоставить нескольким международным организациям $500 млн для борьбы с пандемией коронавируса, говорится в сообщении "Большой двадцатки" (G20). Средства пойдут на разработку новых средств диагностики коронавируса и вакцин, а также на защитное оборудование для медиков.