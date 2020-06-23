У BMW 6-Series было несколько владельцев, но почти все время она простояла в гараже

Об этом сообщается на сайте автосалона Sportwagen Teiber.

С завода "шестерка" выехала в 1979 году, на регистрацию ее поставили в 1983-м.

Первый владелец работал в компании Coca-Cola в Андалусии (регион в Испании) и попросил доставить авто к себе домой, в Малагу (Испания). Вскоре он тяжело заболел и умер, но жена, после смерти своего супуруга, поставила машину в гараж, где она и хранилась долгие годы.

В 2015-м вдова тоже заболела. В это же время она продала машину, у которой к тому времени было всего лишь 879 км пробега.

Спустя год BMW вернулась в Германию с 1029 км на одометре и прошла все приемочные испытания у местного дилера. За все время в машине ничего так и не поменяли, за исключением шин.

Впоследствии, в апреле 2018 года, авто продали, но сейчас его новый владелец пришел в автосалон и опять выставил машину на продажу.

Все это время BMW 6-Series цвета "сапфировый металлик" бережно обслуживали. В нетронутом виде сохранился комплект инструментов к ней, сервисная книжка, брошюры конца 1970-х и буклет, подтверждающий оригинальность автомобиля.

Под капотом BMW 633 CSi E24 – рядный 3,2-литровый бензиновый инжекторный двигатель мощностью 194 л.с. и крутящим моментом 280 Нм. Коробка передач – механический четырехступенчатый Getrag, привод – задний.

В Sportwagen Teiber просят за авто с 1645 км пробега 97 тысяч евро.

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