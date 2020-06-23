В Германии продают BMW 1979 года с 1,6 тыс. км пробега почти за 100 тыс. евро
У BMW 6-Series было несколько владельцев, но почти все время она простояла в гараже
Об этом сообщается на сайте автосалона Sportwagen Teiber.
С завода "шестерка" выехала в 1979 году, на регистрацию ее поставили в 1983-м.
Первый владелец работал в компании Coca-Cola в Андалусии (регион в Испании) и попросил доставить авто к себе домой, в Малагу (Испания). Вскоре он тяжело заболел и умер, но жена, после смерти своего супуруга, поставила машину в гараж, где она и хранилась долгие годы.
В 2015-м вдова тоже заболела. В это же время она продала машину, у которой к тому времени было всего лишь 879 км пробега.
Спустя год BMW вернулась в Германию с 1029 км на одометре и прошла все приемочные испытания у местного дилера. За все время в машине ничего так и не поменяли, за исключением шин.
Впоследствии, в апреле 2018 года, авто продали, но сейчас его новый владелец пришел в автосалон и опять выставил машину на продажу.
Все это время BMW 6-Series цвета "сапфировый металлик" бережно обслуживали. В нетронутом виде сохранился комплект инструментов к ней, сервисная книжка, брошюры конца 1970-х и буклет, подтверждающий оригинальность автомобиля.
Под капотом BMW 633 CSi E24 – рядный 3,2-литровый бензиновый инжекторный двигатель мощностью 194 л.с. и крутящим моментом 280 Нм. Коробка передач – механический четырехступенчатый Getrag, привод – задний.
В Sportwagen Teiber просят за авто с 1645 км пробега 97 тысяч евро.
Как ранее писал Фокус:
- Два года назад был продан номерной знак "Москвича", на котором в 1990 году разбился лидер группы "Кино". Номер купили за два миллиона рублей. А доверенность на управление этим автомобилем Цоем ушла за 2,6 млн.
- Автомобиль Alfa Romeo 1939 года выпуска ушел с молотка на аукционе в Париже за 16,7 млн евро. Изначально за Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta просили 10 млн евро. Судьба этого экземпляра замечательная: он наколесил всего 65 тысяч километров, начав свой путь в 1939 году итальянцем, затем машину продали англичанину, а с 70-х годов прошлого века ей владел голландец.