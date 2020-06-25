Статистика коронавируса в мире на 25 июня: больше всего заболевших за сутки в Бразилии, США и Индии

По состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировали 9 407 078 случаев инфицирования коронавирусом. 482 162 человек умерли, 4 729 423 пациента выздоровели.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 380 тыс., умерли более 122 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии составляет 1 млн 188 тыс., летальных случаев – 53,8 тыс. В России сейчас 606 тыс. случаев заражения, смертельных – 8,5 тыс.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии – 41 тыс. Вслед за ней идут США – 38 тыс. В Индии зафиксировано 16,8 тыс. новых случаев, в России – 7,1 тыс., в Мексике – 6,2 тыс., в ЮАР – 5,6 тыс., в Пакистане – 3,8 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.