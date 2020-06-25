HBO Max вернул "Унесенных ветром" в каталог с комментариями об историческом контексте

Фильм "Унесенные ветром" (1939) теперь снова можно посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max. Две недели назад его удалили из каталога, поскольку в нем изображены "некоторые этические и расовые предрассудки". Теперь фильм сопроводили комментарием и дополнительными материалами.

Как сообщает The Hollywood Reporter, перед началом картины теперь будут показывать видео с выступлением профессора Чикагского университета Жаклин Стюарт. Она предупреждает зрителя, что он собирается посмотреть один из самых популярных фильмов всех времен, однако фильм неоднократно вызывал протесты из-за романтизации Юга и стереотипных образов афроамериканцев-рабов.

Стюарт также говорит: "Смотреть "Унесенных ветром" может быть неудобно, даже болезненно. Тем не менее, важно, чтобы классические голливудские фильмы были доступны нам в их оригинальной форме для просмотра и обсуждения". По ее словам, просмотр таких фильмов может побудить зрителей задуматься о своих ценностях, истории Голливуда.

Перед второй частью фильма зрителям предлагают ознакомиться с часовой видеозаписью панельной дискуссии "Сложное наследие "Унесенных ветром", которая прошла на фестивале классического кино TCM в апреле 2019 года.

"Унесенных ветром" удалили из каталога 9 июня на фоне протестов против полицейского произвола и расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Этот фильм получил в 1940 году восемь "Оскаров". Одного из них получила Хэтти МакДэниэл за роль слуги "Мамочки". Она стала первым чернокожим актером, получившим эту премию. Но ни она, ни другие чернокожие актеры не могли присутствовать на премьере фильма из-за действовавших тогда в США законов о сегрегации. И на церемонии вручения "Оскара" ей пришлось сидеть отдельно от всей киногруппы, в задней части зала.

Как ранее сообщал Фокус: