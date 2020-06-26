Карантинное веселье: футбольные фанаты в Ливерпуле устроили массовые гуляния из-за победы своей команды

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии впервые с 1990 года. После того, как "Манчестер Сити" проиграл в матче с "Челси" со счетом 1:2. И футбольные фанаты устроили массовые гуляния, игнорируя карантин и полицию

Футбольный клуб "Ливерпуль" досрочно стал победителем английской Премьер-лиги впервые за тридцать лет. И фанаты команды не могли сдержать свои эмоции. Они отправились праздновать и устроили массовые гуляния. Все попытки полиции напомнить о карантине и социальной дистанции – провалились. Об этом пишет Daily Mail.

В последний раз "Ливерпуль" завоевывал титул чемпионов Англии в 1990 году, за два года до учреждения Премьер-лиги.

"Ливерпуль" досрочно завоевал золотые медали Английской Премьер-лиги сезона 2019-2020 по итогам 31-го тура. "Ливерпуль" накануне разгромил "Кристал Пэлас" (4:0) и ждал результата матча "Челси" - "Манчестер Сити". Любая потеря очков со стороны "Сити" позволяла "красным" праздновать чемпионство. Встреча "Челси" - "Манчестер Сити" завершилась победой "Челси" со счетом 2:1. Таким образом, "Ливерпуль" оторвался от "Сити" на 23 очка, и последние потеряли теоретические шансы на то, чтобы защитить титул.

"Красные" стали чемпионами Англии в 19-й раз в истории. Больше титулов только у "Манчестер Юнайтед" (20). Под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" выиграл четвертый трофей. "Красные" ранее в прошлом году побеждали в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.



Интересно, но главный тренер "Ливерпуля" призывал фанатов команды оставаться дома, но они это воззвание проигнорировали и собрались у домашнего стадиона команда "Энфилд", чтобы праздновать всю ночь.

Фото: Twitter YNWA

Туда прибыло несколько нарядов полиции и даже полицейский вертолет, чтобы урезонить разбушевавшихся фанатов, игнорирующих самоизоляцию и социальную дистанцию, но к порядку их призвать не удалось. Веселье продолжалось всю ночь.

Команда "Ливерпуля" отмечает победу в баре

Юрген Клопп отмечает победу дома

А команда "Ливерпуля" собиралась в баре отеля, название которого не называется, чтобы следить за игрой.

Как ранее писал Фокус:

Официальный сайт ФК "Карпаты" сообщает, что бывший главный тренер и функционер команды Юрий Дячук-Ставицкий умер на 74-м году жизни. Известно, что менеджер длительное время боролся с онкологическим заболеванием. За свою карьеру Дячук-Ставицкий был главным тренером (2004-2006, 2012 и 2014 - и.о.), генеральным и спортивным директором "Карпат" (2006-2009), а также руководителем развития детско-юношеского ФК "Карпаты".