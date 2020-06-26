В Британии Lamborghini за $265 тыс. разбили через 20 минут после покупки
Lamborghini Hurucan Performante стоимостью 215 000 фунтов стерлингов (265 тысяч долларов) попал в аварию всего лишь через 20 минут после того, как счастливый владелец выехал на нем из салона
Очень дорогое ДТП произошло на шоссе у английского города Лидс. Суперкар Lamborghini Hurucan Performante был разбит почти сразу же после покупки. Об этом пишет Daily Star.
По свидетельствам очевидцев, водитель остановил свой новенький Lamborghini в третьем ряду и уже через считанные секунды в него врезался водитель грузовика.
У суперкара разбит багажник, водитель грузовика получил травму головы, а водитель Lamborghini хоть и не получил травм, но, если верить свидетелям, плакал, покидая свою изуродованную машину.
А так суперкар выглядел до того, как в него врезался грузовик/все фото Ben Lack/YappApp
Драматизма ситуации добавил тот факт, что владелец суперкара приобрел его в этот же день, 20 минутами ранее и отправился испробовать новую машину на трассе.
Как ранее писал Фокус:
- Британский футболист оделся как снеговик и разбил свой суперкар. Майкл Антонио, полузащитник клуба "Вест Хэм Юнайтед", врезался в чужой сарай на Lamborghini.
- В американском штате Колорадо 54-летний Стерлинг Бэкус со своим 12-летним сыном Ксандером решили построить Lamborghini Aventador, автопроизводитель узнал о проекте и преподнес семье подарок на Рождество. Автопроизводитель одолжил на две недели отцу с сыном настоящую Lamborghini Aventador S. В прошлом году таких автомобилей было продано всего 649 единиц, а его стоимость составляет более 460 тыс. долларов.