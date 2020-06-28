"You Can't Always Get What You Want". Rolling Stones запретили Трампу использовать свои песни

Мик Джаггер и другие участники группы заявили, что президент США нарушил авторские права. По словам музыкантов, Трамп использует песни группы без разрешения

Группа The Rolling Stones требует от президента США Дональда Трампа, чтобы он прекратил использовать их песни в своих предвыборных кампаниях. Участники группы ссылаются на нарушение авторских прав. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на соответствующее заявление музыкантов.

По словам Мика Джаггера и других участников группы, Трамп нарушил авторские права, использовав композиции The Rolling Stones без разрешения музыкального коллектива. Организация по защите авторских прав BMI уже уведомила о нарушении предвыборный штаб Трампа.

"Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит (использовать композиции, - ред.), то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия", - отметили в организации.

Во время прошлой кампании Трампа в 2016 году, и теперь в 2020 году на предвыборных митинга неоднократно звучала песня The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", в том числе и на недавнем митинге в Талсе (Оклахома).

Из-за этого, еще в 2016 году участники The Rolling Stones уже призывали политика прекратить проигрывать их композиции на предвыборных митингах.

Британские рокеры не единственные, кто запрещал Трампу использовать свои песни в политических целях, среди них такие музыканты как Panic! At the Disco, Aerosmith, Queen, Адель, Рианна, Нил Янг и Фаррелл Уильямс.

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