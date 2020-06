"You Can't Always Get What You Want". Rolling Stones запретили Трампу использовать свои песни

Группа The Rolling Stones требует от президента США Дональда Трампа, чтобы он прекратил использовать их песни в своих предвыборных кампаниях. Участники группы ссылаются на нарушение авторских прав. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на соответствующее заявление музыкантов.

По словам Мика Джаггера и других участников группы, Трамп нарушил авторские права, использовав композиции The Rolling Stones без разрешения музыкального коллектива. Организация по защите авторских прав BMI уже уведомила о нарушении предвыборный штаб Трампа.

"Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит (использовать композиции, - ред.), то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия", - отметили в организации.

Во время прошлой кампании Трампа в 2016 году, и теперь в 2020 году на предвыборных митинга неоднократно звучала песня The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", в том числе и на недавнем митинге в Талсе (Оклахома).

Из-за этого, еще в 2016 году участники The Rolling Stones уже призывали политика прекратить проигрывать их композиции на предвыборных митингах.

Британские рокеры не единственные, кто запрещал Трампу использовать свои песни в политических целях, среди них такие музыканты как Panic! At the Disco, Aerosmith, Queen, Адель, Рианна, Нил Янг и Фаррелл Уильямс.

Как ранее сообщал Фокус: