Семейное дело: Ким Чен Ына и его родственников обвинили в торговле людьми, оружием и наркотиками

Эксперты утверждают, что семья северокорейского лидера организовала преступную сеть под названием Office 39. Теневая организация занимается контрабандой наркотиков, оружия и торговлей людьми

Лидер КНДР возглавляет теневой картель под названием Office 39, который занимается контрабандой наркотиков, оружия и торговлей людьми по всему миру. Об этом сообщает New York Post.

Эксперты считают, что контрабандистская сеть была налажена, чтобы обойти санкции, ограничивающие импорт и экспорт из страны. Из-за санкций ООН и США, которые препятствуют открытой торговле с КНДР, семье Ким Чен Ына пришлось бы вести менее роскошный образ жизни, не говоря о ядерном оружии, отмечают эксперты.

"Как вы думаете, где Ким берет свои коньяки, автомобили Mercedes и часы Rolex? Все деньги на приобретение этих вещей приходят из Office 39", – говорит отставной полковник спецназа армии США и эксперт по Северной Корее Дэвид Максвелл.

Производство и продажа наркотиков, контрафакция, контрабанда золота, торговля оружием и рабский труд – всего лишь горстка нелегального бизнеса Office 39. Теневая организация была основана отцом нынешнего диктатора Ким Чен Иром в 1974 году.

Ким Чен Ын является номинальным главой Office 39, расположенного малоприметном здании в столице КНДР. Некоторые предполагают, что сестры Ына, которая замужем за высокопоставленным членом Office 39, может взять под свой контроль картель. Но другие эксперты все же придерживаются мнения, что сетью руководят чиновники, которые делают большую часть тяжелой работы в Пхеньяне.

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"Это как банк для Ким Чен Ына" – говорит 35-летний северокорейский перебежчик Джейсон Ли. Он и его отец работали в Office 39 в управлении транспортными компаниями, прежде чем сбежать в Сеул, а затем в США.

"В последние годы он (Ким Чем Ын, – ред.) стал намного осторожнее с незаконной деятельностью. Потому как это привлекало слишком много внимания и плохо отражалось на партии", – добавляет Ли.

По словам азиатского специалиста в Park Strategies в Нью-Йорке Шона Кинга, до начала 2000-х годов северокорейские дипломаты, работавшие от имени Office 39, выполняли роль поставщиков для режима.

"Кимы похожи на организованную преступную семью, маскирующуюся под лидеров страны. Посольства Северной Кореи были организованы как многонациональное преступное предприятие", – говорит Кинг.

Многие так называемые дипломаты путешествовали по миру, неся спиртные напитка, сигареты и наркотики, произведенные в Северной Корее, в свои посольства по всему миру. Сотрудники Office 39 также зарабатывали деньги для Ким, выступая в качестве внештатных наркокурьеров для других стран.

Но самые большие деньги Office 39 зарабатывает на экспорте рабского труда. Например, на территории Китая и России в Сибири северокорейские мужчины работают на вырубке леса, и вынуждены отдавать правительству почти всю свою заработную плату.

Контрабанда наркотиков из КНДР достигла своего пика в начале 2000-х годов. В 2003 году австралийская полиция нашла партию героина на 160 млн долларов, выгруженного на пляж северокорейским грузовым кораблем Pong Su.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника в Office 39 Ри Чон Хо, в структуре работают пять центральных групп, укомплектованных тысячами сотрудников низкого уровня. Не все в организации занимаются незаконной деятельностью, но многие, отмечает Чон Хо.

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