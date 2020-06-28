В Британии назвали лето "критически важным" временем для снижения смертности от коронавируса осенью
Сэр Джереми Фаррар, директор международного исследовательского центра Wellcome Trust, заявил, что Британии нужно пройти пик заболеваемости коронавирусом еще летом, иначе осенью эпидемия может снова выйти из-под контроля.
Об этом сообщает The Sun.
По словам Джереми Фаррара, жизненно важно прервать цепь распространения коронавируса, иначе инфекция снова выйдет из-под контроля.
Фаррар добавил, что риск заразиться простудой в холодные месяцы намного выше и это сыграет значительную роль на следующем этапе пандемии COVID-19.
"Мы можем предотвратить национальную катастрофу, которая произошла в марте и апреле. Следующие три месяца абсолютно критически важны. Мы на острие ножа", – сказал он.
Фаррар подчеркнул, что в некоторых городах будут происходить вспышки, и их необходимо контролировать, чтобы не допустить расространения вируса из-под контроля.
Относительно открытия части экономических процессов он сказал: "В этом нет нулевого риска. Мы не на той стадии, когда вирус уже исчез. Не находитесь в закрытом помещении с большими группами людей".
Как ранее сообщал Фокус:
- Спутниковые снимки парковок в Ухане и тенденции интернет-поиска могут свидетельствовать о том, что коронавирус в Китае циркулировал с августа 2019 года. К такому выводу пришли ученые их Гарвардской медицинской школы.
- В начале мая французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года.