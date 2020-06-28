Британский комик затролил ультраправых сторонников республиканской партии США, переодевшись в кантри-певца и исполнив на сцене "March for Our Rights 3" провокационную песню

Об этом сообщает Metro.

Комик, замаскированный под кантри-певца, вышел на сцену на митинг консерваторов "March for Our Rights 3", чтобы исполнить песню, содержащую тексты о том, как они должны "рубить" журналистов "как это делают саудиты", ссылаясь на смерть журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

В песне также упоминались китайцы как "поедатели суши", и в ней была такие слова: "Китайцы, что мы будем делать? Взорвем их ядерной бомбой, как во Вторую мировую". Толпа присоединялась к исполнению песни.

У Саши Барона Коэна также были строчки о заражением "Уханьским гриппом" и смерти и убийстве известных американских деятелей, включая бывшего президента США Барака Обаму, американского иммунолога доктора Энтони Фаучи и оснавателя Microsoft Билла Гейтса.

Джеймс Коннор Блэр, местный чиновник, сообщил, что охрана актера "запретила организаторам мероприятия убирать его со сцены или отключать питание от генератора",

Он также назвал песню "расистской, ненавистной и отвратительной" и подчеркнул, что толпа, которая пела вместе с Сашей, "не являются представителями события, организаторами или подавляющим большинством из присутствовавших".

"March for Our Rights" – митинг под руководством студентов в поддержку законодательства, направленного на предотвращение насилия с применением оружия в Соединенных Штатах.

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