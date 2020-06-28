Выборы в Польше. Во второй тур проходят действующий президент и главный оппозиционер
Во второй тур проходят действующий лидер страны Анджей Дуда и оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тжасковский
Об этом сообщает TVP Info.
По данным экзит-пола, Дуда получил 41,8% голосов, а Тжасковский – 30,4%. Второй тур, в котором они определят победителя, состоится 12 июля.
Другие кандидаты, участвовавшие в выборах, получили значительно меньшую поддержку избирателей.
Так, кандидата Шимона Головню поддержали 13,3%, кандидата от крайней правой партии "Конфедерация" Кшиштофа Босака – 7,4%, главы партии "Весна" Роберта Бедроня – 2,9%, а руководителя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыш – 2,6%.
Выборы организовали в условиях пандемии коронавируса, часть избирателей, где было зафиксировано большое количество случаев заражения, разрешили голосовать по почте. Центральная избирательная комиссия Польши сообщила о рекордно высокой явке на выборах за историю страны – 62,9%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время первого визита в Польшу 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорыве" в отношениях двух стран. Визи Дуды в Украину отменился из-за коронавируса.
- Сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут приступить к работе без необходимости пребывания в двухнедельном карантине.