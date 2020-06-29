В городе Сент-Луис, штат Миссури, белая супружеская пара вышла к протестующим у их дома темнокожим с пистолетом и автоматической винтовкой

Как пишет Mirror, около 300 темнокожих протестующих прорвались через ограждения к дому семьи Макклоски, но там их ждали хозяева с пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15 (продается в США в качестве гражданского оружия).

Происшествие произошло в одном из богатых районов города. Протестующие направлялись к дому мэра города Лиды Крюсон, который расположен неподалеку от дома Макклоски.

На видео видно, как мужчина и женщина с оружием в руках охраняют вход в свой дом. Периодически они направляют оружие в сторону протестующих.

Протестующие шли к мэру города из-за того, что на днях в сети оказались имена 40 тыс. человек, которые подписали петицию с требованием лишить финансирования полицию.

Крюсон уже извинилась перед подписантами петиции и отметила, что письма и петиции, которые приходили на ее имя – это публичная информация.

"Я не хотела причинять кому-либо вред своими действиями", – сказала она и уточнила, что власти города пытаются быть максимально открытыми во время пандемии коронавируса.

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