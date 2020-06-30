Статистика коронавируса в мире на 30 июня: 10,4 млн заболевших и 5,6 млн летальных исходов

За прошедшие сутки, 29 июня, по миру зафиксировали 160,9 тыс. новых случаев заболевания и 3415 смертей от COVID-19

По состоянию на 30 июня в мире зафиксировано 10 409 518 случаев заражения коронавирусом при 508 091 летальных исходах и 5 664 569 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

За прошедшие сутки, 29 июня, по миру зафиксировали 160,9 тыс. новых случаев заболевания (рекорд – 195 тыс. 26 июня) и 3415 смертей от COVID-19 (рекорд – 8485 летальных исходов 17 апреля).

Среди стран лидером по распространению коронавируса остаются США, где COVID-19 официально подтвердили уже у 2 681 811 человек. Умерли от заболевания в этой стране 128 783 человек.

В тройке также остаются Бразилия (1 370 488 случаев заболевания при 58 385 летальных исходах) и Россия (641 156 случаев коронавируса при 9 166 летальных исходах). Первую десятку закрывает Иран с 225 205 заболевшими и 10 670 умершими.

Как ранее сообщал Фокус:

Более 100 политиков, деятелей науки и культуры и общественных лидеров подписали обращение с просьбой признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" и сделать ее общедоступной.