Закон о нацбезопасности Гонконга: НАТО, ЕС и Британия просят Китай "отойти от края пропасти"

Мировая общественность негативно отреагировала на новый закон для Гонконга, который был принят Китаем. Высокопоставленные европейские чиновники отмечают, что документ уничтожает правило "одна страна, две системы"

Во вторник, 20 июня, президент Китая Си Цзиньпин подписал принятый закон о нацбезопасности в Китае, который стал частью мини-конституции Гонконга. НАТО, ЕС и Великобритания, чьей бывшей колонией является Гонконг, выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщает ВВС.

Глава Гонконга Кэрри Лем в защиту принятого закона заявила, что он заполнил "зияющую дыру" в национальной безопасности. Ожидается, что Пекин разъяснит суть закона во вторник, так как законопроект не был обнародован заранее. Лем также заявила, что не может прокомментировать подробности нового закона для Гонконга.

В правительстве Гонконга заявили, что закон вступит в силу сегодня же, в то время, как среда, 1 июля, является годовщиной возвращения Гонконга Китая. В этот день в городе обычно проходят масштабные продемократические протесты.

В свою очередь, Китай считает, что закон необходим для борьбы с беспорядками и нестабильность, связанными с расширением движения за демократию.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Китай "отойти от края пропасти" и уважать права жителей Гонконга.

"Успех Гонконга, дух предпринимательства, динамичность, экономический успех были основаны на его автономии "одна страна, две системы". И теперь это оказалось под угрозой", – заявил Рааб.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказал обеспокоенность действиями Китая.

"Это может серьезно подорвать высокую степень автономии Гонконга и окажет пагубное влияние на судебную систему и верховенство закона, и мы осуждаем такое решение", – заявил Мишель.

Последний британский губернатор Гонконга, лорд Крис Паттен сказал, что закон ознаменовал конец одной страны, двух систем.

"Очевидно, что Китай не разделяет наши ценности – демократию, свободу и верховенство закона", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Япония назвала новый закон "прискорбным", а Тайвань даже предупредил своих граждан о рисках при посещении Гонконга.

США уже начали предпринимать шаги по отмене особого торгового статуса Гонконга, а Китай пообещал принять "контрмеры".

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