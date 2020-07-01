Сенат США включил новые санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета
Новые санкции направлены в том числе против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и иные работы
Сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против российского "Северного потока-2". Об этом в Twitter сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак.
"Горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение строительства "Северного потока-2", и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", – пишет Вомак.
Также конгрессмен отметил, что российские власти хотят использовать газопровод в качестве "инструмента принуждения", и ослабить с его помощью Украину и Польшу.
Нынешние санкции против "Северного потока-2", введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой. А новые также будут направлены против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и иные работы.
Кроме того, под санкции попадут компании, которые тестируют и сертифицируют проект – без этого его не смогут ввести в эксплуатацию.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 июня в Сенат США внесли проект закона о расширении санкций против "Северного потока-2". Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий.
- В "Нафтогазе" заявили, что принятие в США законопроекта о расширении санкций может окончательно остановить строительство трубопровода.
- А немецкий социал-демократ Бернд Вестфаль жестко раскритиковал новые санкции США, заявив, что Германия способна самостоятельно регулировать поставки природного газа.
- Также СМИ писали, якобы в случае введения новых санкций ФРГ может ввести ответные санкции против ряда сенаторов, пошлины на сжиженный природный газ из США и пр.