У США нет доказательств сговора России и талибов, – Пентагон

В Пентагоне отреагировали на очередную публикацию The New York Times о возможном финансировании российской разведкой атак талибов на американских военных в Афганистане. В министерстве обороны США заявили, что в настоящее время нет доказательств, которые "подтвердили бы обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил".

"Министерство самым серьезным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала", – говорится в заявлении министра обороны США Марка Эспера, которое опубликовано 1 июля в Twitter.

29 июня в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана также говорилось, что Минобороны на данный момент не имеет доказательств того, что Россия якобы предлагала сторонникам движения "Талибан" вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.

Однако 30 июня газета The New York Times со ссылкой на источники утверждала, что в США есть данные о банковских переводах от Главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ) "Талибану". Газета пишет, что перехваченные данные о банковских переводах подкрепляют показания, которые дали в ходе допросов задержанные в Афганистане боевики.

По информации издания, следователи сосредоточены как минимум на двух эпизодах нападений на американских военных в Афганистане. Одним из них стал взрыв возле авиабазы ​​Баграм в апреле 2019 года, в результате которого погибли три морских пехотинца.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенэни в свою очередь заявила, что за утечками в СМИ неподтвержденной информации о сговоре стоят "нечистоплотные сотрудники разведки". На брифинге она сказала, что эти люди "ставят под угрозу жизнь военных". По мнению Макенэни, публикация этой информации в СМИ сыграла на руку России. Теперь информацию о сговоре будет сложнее проверить, а любые споры в США выгодны России.

Напомним, о сговоре России с талибами первой сообщила та же NYT. По данным источников газеты, одно из подразделений российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением "Талибан", вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, включая США. По данным издания, президент Трамп был в курсе происходящего и ничего не предпринял. Сам он назвал публикацию "заказухой".

"Разведка только что доложила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту. Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей The New York Times, чтобы выставить республиканцев в плохом свете!!!" - написал он в Twitter.

Российский МИД назвал публикацию фейком, Кремль – "абсолютной уткой". Информацию о сговоре с Россией отрицал и "Талибан".

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